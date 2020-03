VIDEO | Terviseameti ekspert: kõik reisilt tulnud inimesed peaksid olema oma tervise suhtes tähelepanelikud

Tänase seisuga on Eestis koroonaviirusesse nakatunuid kokku 13. Kõik juhud on välismaalt sisse toodud, riigisiseselt koroona ei levi.

Tervisamet kaardistab hetkel, kui paljude inimestega täna kinnitatud nakatunud kokku puutusid. "Täna teadaolevalt ei ole see eriti suur. Olemas on andmed selle kohta, et on üle kümne inimese," ütles terviseameti põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik.

Praegu suhtleb terviseamet igapäevaselt umbes 200 inimesega, kes peavad kodus püsima ja oma tervist jälgima. Kõik need inimesed ei ole otseselt koroonasse nakatunute lähikontaktsed. "Kuna jälgimisperiood on kaks nädalat, siis on meil nende inimestega välja kujunenud juba väga hea koostöösuhe," rääkis Öpik ja lisas, et paljud helistavad neile veel üle, et lisaks nõu küsida.

Terviseamet on praegu riskipiirkondadena nimetanud Hiina, Iraani, Lõuna-Korea ja Itaalia. Öpiku sõnul lähtub amet riskipiirkondade nimetamisel sellest, kas riigis levib koroonaviirus kohapeal või on juhud kõik sisse toodud. Nii ei ole riskipiirkondadeks määratud ka Saksamaad ja Prantsusmaad, kus on küll nakatunute arv kasvanud, aga viirus riigisiseselt ei levi.