VIDEO | Terviseamet: Tallinnas on mõistlik suuremad üritused edasi lükata

Kuna enamik nakatumisi lisandub Tallinnase, siis kas võiks pealinna koolides nüüdsest olla nii, et korraga on kohal ainult pooled õpilased? „Selleks on vara,” ütles terviseameti juhi kohusetäitja Mari-Anne Härma. „Tuleb arvestada, kas on risk tervishoiusüsteemile. Täna räägime noorte seas levivast köha-nohu haigusest, aga kui see jõuab vanemate inimeste sekka ja viirusekoormus Eestis läheb suuremaks ka hooajaviiruste tõttu, siis see risk suureneb. Praegu on veel vara hakata koole sulgema.”

Täna selgus, et Rally Estonial viibis COVID-19 haigussümptomitega isik, kelle sümptomid avaldusid rallil osaledes pühapäeval. Testitulemus ja info sellest jõudis aga terviseametisse kolm päeva hiljem, alles täna. Härma vastas, et testimine võtabki paratamatult paar päeva aega. Miks?

„Kuna testimismaht on viimase nädalaga kahekordseks kasvanud, siis selliste kiirete üleminekute tekivad paratamatult ummikud,” vastas Härma. „See tekitab paaripäevaseid järjekordi, aga see lahendatakse kiiresti ära ja järgmisest nädalast peaks normaalsus tagasi olema.”

Normaalsus on Härma sõnul see, et kui patsient helistab täna perearstile ja kaebab COVID-sümptomeid, siis ta peaks saama testi homseks ning testi vastuse kas homme õhtuks või ülehomme hommikuks. Ehk siis ikkagi kaks-kolm päeva.

Tartus on ööklubid suletud, kas ei võiks sama Tallinnas teha, lisaks alkoholimüügi piirangule, kuna üritused klubides siiski toimuvad? „Jah, tuleks läbi mõelda, millised üritused on võimalik edasi lükata. Tallinnas paratamatult kasvab haigestumine. Mõistlik on hetkel suuremad üritused edasi lükata.”

Neile noortele, kes korraldavad praegu maja- ja korteripidusid, soovitab Härma pidusid korraldada aasta pärast, kui olukord on muutunud. Kui kevadel levis viirus rohkem vanemaealiste hulgas, siis viimase kahe nädalaga on lisandunud nakatunuid enamjaolt just noorte hulgas, vanuses 20 kuni 40 eluaastat. Haiglaravi vajab seitse patsienti. Härma ei osanud peast öelda, mis vanuses need patsiendid on.

Kui selgub, et 300-liikmelises ettevõttes on nakatunu, siis kas kõik peaksid kaugtööle minema? Härma sõnul tuleb teha kindlaks, kes olid nakatunu lähikontaktid ja kes juhukontaktid. „Kui kõnnid korraks inimesest mööda, siis tõenäosus, et sealt nakkuse saad, on väga väike. Pigem ei peaks panema tervet asutust kinni kaugtööle,” selgitas ta.