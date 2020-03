VIDEO | Terviseamet: Kristiine gümnaasiumi nakatunud õpilasega puutus kokku ligi 30 koolipere inimest

Täna selgus, et üks kümnest nakatunust on Tallinna Kristiine gümnaasiumi õpilane. Ta viibib praegu kodusel ravil ja kool on kaks nädalat suletud.

Kooli õpilastel on soovitatud sel ajal kodus karantiinis olla, et oma tervist jälgida ja vältida nakkuse levitamist.

Selgus, et nakatunud õpilane viibis riskipiirkonnas ning viibis 4. märtsist kodus. Paraku käis ta koolis 3. märtsil, aga sümptomite ilmnemisel läks ta koju. Lapse pere viibis samuti kodus, keegi tööl ei käinud.

Terviseamet täpsustas, et laps ei käinud 2. märtsil koolis, kuna tal oli pisut kehv olla. Järgmiseks päevaks oli tal taas parem olla ning sellel põhjusel ta kooli läkski. Laps muutus ametile jälgivaks oma lähedase kaudu, kes oli samuti jälgimisel. Terviseamet võttis ühendust nende õpetajate ja laste peredega, kes puutusid 3. märtsil nakatunuga koolis kokku. Väidetavalt on klassis ligi 25 õpilast, lisaks puutus õpilasega kokku 5 õpetajat.

Terviseamet ütles, et koduisolatsioonis viibimise eest saavad vastutada vaid inimesed ise. Seega ei saa garanteerida, et inimesed, kes kaks nädalat kodus peaksid viibima, seda nii teevad.

Terviseamet ütles, et isolatsioonis inimene, kellel pole lähedasi, kes saaksid talle toitu ja ravimeid tuua, saab abi kohalikust omavalitsusest.

Bergamo-Riia lennust on terviseameti jälgimisel 76 inimest.

Tänaseks on terviseameti labor analüüsinud 184 proovi, positiivseks osutus neist kümme.