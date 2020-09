VIDEO | Terviseamet: koroonaviirusesse nakatumine on kasvanud kooliõpilaste hulgas

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp ütles tänasel pressikonverentsil, et uus areng on see, et koroonaviirusesse nakatub rohkem 10-19-aastaseid noori. "Kui eelnevalt oli rohkem haigestunuid 30-40-aastaste ja neist generatsioon vanemate ehk 60-70-aastaste hulgas, siis sel nädalal on rohkem nakatunuid kooliõpilaste hulgas," sõnas ta.

Samuti on Sepa sõnul haigestunud osade vanemad, mis tähendab, et nakatunuid on lisandunud ka 40-49-aastaste seas.

Varjatud levikut ei ole

Sepp nentis, et viimastel nädalatel on koroonaviirusesse haigestumine kasvutrendis, aga valdavalt suudab terviseamet kõik haigusjuhud ja -kolded ära piiritleda, mis tähendab, et suurt nakatumiste kasvu oodata ei ole.

Sepp kinnitas, et Eestis varjutud levikut ei ole. "Me teeme keskmiselt ligi 3000 testi päevas ja selle suure mahu juures on meil võrdlemisi madal positiivsete testide määr, mis on hetkel 1,8 protsenti," selgitas Sepp. Positiivsete testide määr jääb seega alla maailma terviseorganisatsiooni seatud lävendi, mis on kolm protsenti ja viitab ohule, et riigis on varjatud levik.

Terviseamet tervitab ka valitsuse eilset otsust, millega lubatakse edaspidi otselende Euroopa riikidesse, kus on nakatumiskordaja alla kahekordse Euroopa Liidu keskmise. Kui varem pidid tihti reisivad inimesed lendama mitme lennuga, siis nüüd saavad nad tulla ja minna otselendudega, mis vähendab oluliselt nakatumise riski.

