VIDEO | Terviseamet kinnitab: perearst otsustab, kes pääseb koroonatestile, vanusest sõltumata

Perearstid on öelnud, et testimise aluseks on sümptomid ja ka osadel puhkudel näiteks vanus 80. eluaastat. Kas see ongi nii, et näiteks 75-aastast ei saadeta testima?

Terviseameti esindaja vastas sellele küsimusele nii: "See number seal on kummaline. Selle otsuse teeb perearst, kui kriteeriumid paigas, saavad loomulikult ka nooremad ennast testida."

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik ütles hiljem ka Delfile antud videointervjuus, et kõige kindlam testimisest soovimise teada andmine oleks esiteks läbi perearsti.

"Perearst on see isik, kes teades inimese senist haigusajalugu, hinnates hetkeolukorda ja võttes sinna juurde ka muud, näiteks reisimisest tulenevat infot, teeb selle otsuse, kas inimene saab testitud või mitte," rääkis Öpik.

Kuna kroonilised haigused võivad olla aga ka noorematel inimestel ja see teeks nad riskigrupiks, siis tehakse loomulikult vajadusel teste ka noorematele.

Vaata rohkem infot videost.

Ta lisas, et samuti on läbi töötatud riskigrupid, kuid amet ei tõmba siia vanuselist piiri. "Me teame, et 60-aastane võib olla samasugune sotsiaalne inimene, nagu 50-aastanegi, et käib tööl ja väljas jne," tõi Öpik näite.

Meenutame, et Eesti Perearstide Selts sai eile riigilt juhised, mis näevad ette, et päris kindlasti ei pääse sel viisil end testima inimesed, kellel ei ole haigussümptomeid. Ei aita ka see, kui neil on olnud kontakt diagnoositud koroonahaigetega.

COVID-19 test Haigekassa kulul ja perearsti saatekirjaga on näidustatud ainult siis, kui on täidetud vähemalt kaks tingimust:

ESITEKS: inimene peab olema ägedalt haigestunu iseloomulike sümptomitega ja nendeks on palavik, kuiv köha ja hingamisraskused.

Kuid ainuüksi sümptomitest ei piisa.