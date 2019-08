VIDEO | Tartu Vanemuise tänav muutub jalgrataste "kiirteeks"

Vastavalt projektile on Vanemuise tänaval pärast remonti eelisseisus jalakäijad ja jalgratturid. Mõlemale tänavapoolele rajatakse sõiduteega samas tasapinnas olevad jalgrattarajad ja kõnniteedele paigaldatakse kivisillutis. Vanemuise teatri esise platsi ja Uueturu tänava lõigu katteks on ette nähtud klinker- ja täringukivid. Lõiguti rajatakse ühele poole teeserva parkimistaskud. Tänaval laiendatakse sademeveekanalisatsiooni ja rekonstrueeritakse tänavavalgustus.

Remondi järel muutub oluliselt Vanemuise tänava liikluskorraldus. Lõigul Vaksali tänavast Pepleri tänavani säilib kahesuunaline liiklus ja kummaski suunas on ette nähtud üks sõidurada ning mõlemal pool teeservas jalgrattarajad. Pepleri ja Ülikooli tänava vahelisel lõigul on alates Pepleri tänavast ette nähtud ühesuunaline liiklus Ülikooli tänava suunas. Kogu Vanemuise tänaval hakkab kehtima kiirusepiirang 30 km/h. Pepleri ja Vanemuise tänava ristmikule tuleb foor.

Rekonstrueerimistööd on kavandatud sellele ja järgmisele aastale ning on jagatud kahte etappi. Tänavu läbib remondi Akadeemia ja Vaksali tänava vaheline lõik, tuleval aastal agal Akadeemia ja Ülikooli tänava vaheline lõik ning Uueturu tänav.

Tartu teedeteenistuse peaspetsialist Siim Mitt ütles Delfile, et korralikku remonti pole Vanemuise tänav näinud juba aastaid ja tehtud on jooksvat remonti. Siiani tehti Vanemuise tänaval erinevaid torude ja tehnovõrkud ehitustöid ning nüüd on järg jõudnud teekatte ehituseni.