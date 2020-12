VIDEO | Tarmo Tammiste Keskerakonna sisekonfliktist: Yana Toom on kasutanud täiesti ebaeetilisi võtteid, sealhulgas ka puhast valetamist

Keskerakonnas tekkis konflikt pärast partei Narva piirkonna esimehe Yana Toomi ettepanekut võtta partei endised liikmed taas Keskerakonna ridadesse.

"Ma ei nimetaks seda sisesõjaks, sest tegelikult on olemas Narva piirkond, on olemas Narva piirkonna juhatus, kuhu kuulub teatud arv inimesi," ütles Narva ekslinnapea Tarmo Tammiste.

"Kummalisel kombel on otsustanud Narva piirkonna juht Yana Toom mängida mingit isiklikku soolomängu, kooskõlastamata seda teiste juhatuse liikmetega. Ta on üritanud pähe määrida neid inimesi Narva praegusele juhatusele. Kusjuures on kasutanud täiesti ebaeetilisi võtteid, sealhulgas ka puhast valetamist. Mul on väga kahju, et selline situatsioon on, aga see ei tähenda meie jaoks mitte midagi. Need inimesed ei ole keskerakondlased ja ma arvan, et neid Keskerakonda vastu ei võeta. See, mis praegu on tehtud, on nagu rohkem kui sada aastat tagasi, kui kompartei oli keelatud kogu maailmas ja seltsimees Lenin ja teised kommunistid võtsid põranda all kedagi vastu. Hea, et Ivangorodis ei ole Keskerakonna bürood, muidu oleks Yana Toom läinud ilmselt sinna neid inimesi vastu võtma," oli Tammiste kriitiline.

Ta märkis, et Toom pani oma tegevusega väga rumalasse olukorda Toila ja veel mõned Keskerakonna organisatsioonid. "Lükkas inimesed tanki sõna otseses mõttes. Pean seda ebanormaalseks, aga samas ma arvan, et me jõuame ikkagi mõistliku lahenduseni," sõnas Tammiste.

"Mõistlik lahendus on see, et need, kes on erakonnast skandaaliga lahkunud, kes on erakonda mustanud, kes on mustanud erakonna paljusid liikmeid ja pärast elanud välja oma isiklikke madalaid tundeid erakonnaliikmete peal, ei kuulu tagasivõtmisele. See ei ole ainult minu seisukoht. Ma arvan, et seda mõistab ka Keskerakonna juhatus Tallinnas," rääkis Tammiste.

Ta rõhutas, et linnapea ja volikogu esimehe puudumine ei tähenda, et linnas elu seisaks. "Ei juhtunud ju sellist asja, et päeva pealt oleksid kõik pidanud linnavalitsusest ja volikogust lahkuma. Siis tekiks küll mõningane vaakum."

Tammiste avaldas lootust, et selline olukord, kus linnal pole valitud linnapead ja volikogu esimeest, saab varsti lahendatud. "Kõik vajalikud vajalikud protseduurid saavad tehtud. Siin on ka omad reeglid, mida tuleb jälgida, et mitte anda võimalust kellelegi protestida," märkis Tammiste.