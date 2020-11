VIDEO | Tanel Kiik: teeme tööd, et Eesti ei peaks uut eriolukorda välja kuulutama

"Meilon väga palju piiranguid ja meetmeid, mida saab kehtestada eriolukorrata," ütles Tanel Kiik täna. Ta selgitas, et eriolukorda üritatakse vältida, selle asemel proovitakse teiste piirangutega koroonaviiruse levikut piirata.

Enim uusi koroonajuhtumeid leiti Harjumaa elanikelt. Kiik kinnitas, et suhtleb pidevalt Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga (KE). Näiteks korraldab Tallinn maskikandmist propageerivat turunduskampaaniat. "Teame, et plaanilise ravi piiramine, hariduse distantsõppele viimine on väga suure mõjuga inimeste elule," rääkis Kiik.

Kuigi valitsusel on õigus maskid muuta kohustuslikuks, minnakse seni soovituslikku teed. See tähendab, et inimesed peaksid bussides, poodides ja teistes rahvastatud kohtades maski kandma.