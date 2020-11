VIDEO | Tanel Kiik Repsi taandumisest: koalitsioonikaaslaste survet ei olnud

Kiik ütles tulles kohtumiselt Stenbockist, et inimlikult on Repsi otsus ministriametist taanduda igati arusaadav ja mõistetav, arvestades survet, mille alla ta viimastel päevadel seoses hüveskandaaliga on sattunud.

Kiik kinnitas, et ametist tagasiastumine oli Repsi isiklik otsus ja koalitsioonikaaslaste survet ei olnud. Küll aga märkis ta, et Mart Helme väljaütlemised olid inetud, sest EKRE-l pole moraalset õigust teistele etteheiteid teha. Nimelt ütles Helme täna, et Repsi umbusaldamise korral oleks EKRE-l väga keeruline teda toetada.

Sarnaselt peaministrile sõnas Kiik, et Repsi taandumine on nii Keskerakonna kui ka valitsuse jaoks suur kaotus. Seda, kes saab Repsi asemel ministriks, hakatakse arutama lähiajal ja sellega tegeleb eeskätt peaminister, ütles ta.