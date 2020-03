VIDEO | Tanel Kiik: peame olema valmis, et Eestis võib koroonaviirusesse nakatunute arv suureneda

Kiik nentis, et kuigi Eestis on nakatunuid vähe, on Euroopas nakatunute arv selgelt kasvamas. Seetõttu peab Eesti olema valmis selleks, et koroonaviirusesse nakatunute arv suureneb ka siin.

Kuigi siseminister Mart Helme ning rahandusminister Martin Helme kritiseerisid eile terviseameti tööd, siis Kiik selle kriitikaga ei nõustunud. "Terviseamet on teinud väga palju head tööd. Üle pooleteise kuu on käinud eraldi staap koos, iga päev on operatiivvalve, on loodud kommunikatsioonikeskus, oleme laiendanud terviseameti staapi ministeeriumite esindajatega. Oleme leidnud kümme [koroonaviiruse - toim.]juhtumit kiiresti, mis, ma ei väsi kordamast, on kõik välismaal nakatunud, näitab, et meie süteemid toimivad ja töötavad," selgitas Kiik.

