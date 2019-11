VIDEO | Tanel Kiik paneb EKRE ministrid paika: arvata, et 19 kohaga parlamendis saab korraga kõike, on natuke palju tahetud Marii Karrell "Laseri" saatejuht RUS

Eelmisel nädalal tõi EKRE bussidega inimesi LGBT-vastastele streikidele, konservatiivid ähvardasid noortekeskuse põlema panna, EKRE häälekandja Uued Uudised treib sotsiaalministrist jätkuvalt laimavaid uudiseid ja nimetab teda LGBT ministriks. Arengud on seda markantsemad, et just sotsiaalminister Tanel Kiik on üks selle valitsuse arhitektidest, kes EKRE valitsusse kutsus.