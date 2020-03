VIDEO | Tanel Kiik: palusin eile Jüri Luigel kaitseväe välihaigla Saaremaale viimiseks valmis panna

Kiik teatas, et on lisaks pöördunud juba ka kaitseväe poole, et seal pandaks end Saaremaa võimalikuks abistamiseks valmis. „Meil on riigis hetkesisuga ka kaitseväel olemas teatud võimekus välihaigla näol. Andsin eile kaitseministrile palve teha esmane ettevalmistus…. Me ei ole veel taotlenud hetkel selle sinna viimist veel, aga kui see vajadus ilmneb, siis oleks riigil võimekus kiiresti sinna kohapeal toimetada võimalik. See on kõrgendatud intensiivravi võimekusega haigla, millest me räägime,“ rääkis Kiik.

„Samuti kohapeal on Kuressaare haigla alustanud majasiseseid ümberkorraldusi, on eraldanud COVID patisentidele suurusjärgus 30 palatit. Käib ka kaardistus haigla siseselt, kuidas erinevaid osakondi ringi tõstes tõsta seda võimekust. Haiglas kokku on 147 voodit, kuid ca kolmandik on hõivatud muude murede ja rõõmudega inimetega – näiteks sünnitajatega – ja loomulikult ei saa me neid läbisegi COVID patsientidega käsitleda. Tuleb tagada täielik eraldatus,“ seletas ta veel.

Kiik selgitas ka seda, kuidas on mõeldud hooldekodudes tulla Saaremaal toime kasvanud COVID-patsientide arvuga, kes ei vaja haiglaravi, kuid tuleb eraldada teistest.

„Lisaks sellele on siis küsimus hooldekodude COVID patsientides, kes haiglaravi ei vaja. Nende jaoks on siis mõistlik kasutada näiteks Kogula maja või ka Südamekodu, kes on juba tõstnud ringi patsiente selle järgi, et COVID-nakatunud jääksid ühte tiiba ja need, kel seda ei ole teise, rangelt eraldatud tiiba. Ja kas seda, et töötajaskond neid tiibades otseselt kokku ei puutuks,“ sõnas Kiik.

