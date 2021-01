VIDEO | Tanel Kiik: meie eesmärk on kevadel alustada nende vaktsineerimist, kes riskirühma ei kuulu

Kiik rõhutas, et vaktsineerimine on tänavu tasuta, aga vabatahtlik. "Teeme teavituskampaania, et selgitada, kui palju on inimeste eluiga pikenenud vaktsineerimisega," kirjeldas minister üht viisi, kuidas inimesi vaktsineerima kutsuda.

Kuigi Eestis on vaktsineerimine vabatahtlik, siis vaktsineerimata inimesed võivad tulevikus märgata takistusi reisimisel. Näiteks võib neil mõnes riigis kehtida kohustuslik karantiin, kui vaktsineeritud seda läbima ei pea.

Kiik lisas, et Eesti on Euroopas kiiremate vaktsineerijate seas, kui arvestada rahvaarvu. "Eesti vaktsiiniportfell on väga hästi tasakaalus, meil on viie vaktsiini pakkujaga lepingud sõlmitud," lisas ta. Ühe takistusena märkis minister ära info muutlikkuse. "Võtame konkreetse näite. Esialgu räägiti, et viaalist saab viis doosi, siis öeldi, et kuus. Kuus doosi eeldab aga teistsuguseid süstlaid ja kulusid ning delegeerimist. Kuigi oleme arvestanud ootamatustega, siis kunagi ei tea, missugune nüanss nüüd muutuma hakkab," selgitas ta.