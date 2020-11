VIDEO | Tanel Kiik maskikandmisest: lauskohustus pole jätkuvalt eesmärk. Meetmete mõju selgub nädala või kahega

Uued koroonameetmed rakendusid sel nädalal. Kiik märgib Delfile, et valitsus ja terviseamet polnud naiivsed ega arvanud, et mõju avaldub päevapealt. "Praeguste meetmete mõju näeme nädala või kahe möödudes, siis saame hinnata, kas piisavad."

Kiige hinnangul on maskikandmine hoogu kogunud, see väljendub ka suuremates maskitellimustes. Tööandjad suunavad vahendid sinna. "Pean seda väga positiivseks," hindab ta ja lisab, et ka ühistranspordis kantakse maske aina enam.

Kas maskikohustuse rakendamine oleks Eestis üldse juriidiliselt võimalik? "Kuldne ütlus - kaks juristi, kolm arvamust," arutleb Kiik. Ta räägib, et näiteks justiitsministeeriumi hinnangul oleks see võimalik, õiguskantsler on skeptiline. "Me ei soovinud sinna takerduda. Tahame, et inimesed hoiaks oma tervist ja teiste tervist. Lauskohustus pole eesmärk. Valitsus on valinud mõistliku tasakaalu tee."

Intervjuus on juttu sellestki, et piirangud annavad valusa löögi meelelahutuskohtadele, näiteks baaridele ja ööklubidele. Uksed tuleb sulgeda südaööst ning öise alkoholimüügi keeld kestab vähemalt 26. jaanuarini. Kiik selgitab, et sellistes asutustes üldjuhul ei kanta maske ning ventilatsioon on kehv. "Inimene ei pruugi ka teada, kellega täpselt kokku puutunud."

Nakatumisnäitajad teevad eestimaalasi murelikuks. Ainuüksi viimase ööpäevaga lisandus 274 uut nakatunut. Kas eriolukorra kui sellise kehtestamine on jätkuvalt valitsuse laualt maas või mitte? "Meil on selge siht lahendada kriis eriolukorda kuulutamata. Sõltub Eesti inimeste mõistlikust käitumisest," lausub Kiik.

