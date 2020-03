VIDEO | Tanel Kiik: laiendame testimisvõimekust, et ka mitte riskirühma kuuluvad inimesed, kellel on haigussümptomid, saaksid koroonaproovi anda

Kiige hinnangul on Eesti ülevaade koroona levikust arvuliselt ja maakondade kaupa hea. "Kui teeme teste selgelt prioritiseeritult selle järgi, kellel on nakkusoht ja kelle sümptomid viitavad tõenäoliselt rohkem koroonale, siis on ainult 14 protsenti neist osutunud nakatunuteks. See näitab, et isegi nende puhul, kelle puhul meditsiinisüsteem peab üsna tõenäoliseks, et neil on koroonaviirus, siis me räägime 14 protsendist, mitte enamast. See on ka põhjus, miks masstestimist pole mõtet teha," ütles Kiik.

Praeguse seisuga on Eestis tehtud 1625 koroonatesti. Kiik rääkis, et plaanis on koostöös erasektoriga laiendada testimisvõimekust ja lähiajal käivituvad täiendavad kohad, kus saavad ka mitte riskirühma kuuluvad inimesed testi teha. Kriteeriumiks on endiselt reaalsed sümptomid ja koroonaviiruse kahtlus.

"See kindlasti viib nakatumise üldarvu mõnevõrra kõrgemaks. Kuna testime rohkem inimesi, siis nakatunute protsent kindlasti langeb, sest hakkame neid testima mõnevõrra leebemate kriteeriumite alusel," selgitas sotsiaalminister.

Täpseid andmeid ei avaldata, et nõiajahti vältida