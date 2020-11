VIDEO | Tanel Kiik koroonapiirangutest: detailsemaks läheme korraldustega homme. Esialgu jääb nii kaheks nädalaks

Eile teatas valitsus, mis piirangud edaspidi kehtivad. Selgitused jäid üldsõnaliseks ja kohati segaseks. Kiik märgib, et eile anti sõnumid ja otsused, aga ametlikud korraldused, jõustumiskuupäevad ja detailid tulevad homme. Siis saab ka täpsemalt paika, kuidas hajutamisreeglid. Ta rõhutab ka täna, et maskikandmine on rangelt soovituslik, mingeid karistusi maskide vältimise puhul hetkel ei järgne. Ta paneb ka näiteks transpordikorraldajatele südamele, et ikka jälgitaks, et reisijad makse kasutavad

Kuidas info paremini rahvani jõuaks? Kiik ütleb, et oma roll on kindlasti meedial, aga vaadatakse ka võimalusi riiklikuks kampaaniaks. Mis puutub piirangutesse, siis need vaadatakse üle iga kahe nädala tagant. "Kui olukord vahepeal paremaks ei lähe, pikendame," sõnab ta ja nendib, et praegu on puhang kasvufaasis, mistõttu ei ole arvata, et neid lähiajal leevendataks. See kehtib ka meelelahutuse puhul - tõenäoliselt on baarid ja klubid pikemat aega olukorras, kus südaööst tuleb uksed lukku panna.

"Peame pigem valmis olema, et tuleb täiendavaid meetmeid," sõnab Kiik puhangu tõkestamise kohta.

