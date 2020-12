VIDEO | Tanel Kiik koolidest: väga loodan, et jaanuaris saame põhiosas naasta kontaktõppele

Ta räägib Delfile, et haridusvaldkonna küsimusi arutab valitsus veel sel aastal. Ta mõistab, et kõik ootavad selgust, mis saab ikkagi jaanuaris. "Meie eesmärk pole õppetegevust piirata," toonitab ta ja viitab, et sügishooajal õnnestus 3,5 kuud koolid lahti hoida, ent paraku on koroonanäitajad märkimisväärselt kasvanud.

"Väga loodan, et jaanuaris saame põhiosas naasta kontaktõppele," lausub ta ja rõhub, et edasised arengud sõltuvad palju meie enda valikutest jõuluperioodil ja aastavahetuse ajal.

Terviseameti pressikonverentsil oli täna ka juttu, et olukord on hetkel stabiliseerunud. Piirangud on aidanud? Kiik märgib, et peamine kasutegur on inimeste enda käitumine. "Väga hea on näha, et Eesti inimesed on juhistest kinni pidanud. Valdav osa inimesi mõistab, et see (puhangu kontrolli alla saamine - toim) on meie kõigi ühistes kätes, seda ei saa teha seaduse jõuga. Saame seda ise teha mõistlikult käitudes."

Valitsus otsustas eelmisel nädalal, et kuni 31. detsembrini on suletud üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehooned. Erandjuhul tohib kooli otsusel viia läbi distantsõpet.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!