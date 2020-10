VIDEO | Tanel Kiik: kaalume avalikel üritustel maskikohustuse kehtestamist

Praegu tohib siseruumis toimuval avalikul üritusel osaleda 750 inimest. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul soovitas teadusnõukoda langetada see arv 500ni.

"Mitmes lähiriigis on ta [piirarv] tegelikult madalam," ütles Kiik. "Me pole kiirustanud seda muutma, sest meil pole suuri koldeid alguse saanud avalikelt üritustelt, eeskätt teatritest ja kontsertidelt."

Lisaks sellele kaalub valitsus, kas kehtestada sellistel üritustel maski kandmise kohustus.

Ööklubide ja kõrtsidele olulisi lisapiiranguid praegu ei kaaluta. Kiige hinnangul toimib öine alkoholimüügi piirang kenasti.

Kuigi valitsus kutsub inimesi üles sünnipäevasid ja muid erapidusid praegu mitte pidama, tõdes ta, et valitsus ei saa eraellu keeldude ja käskudega sedasi tungida.

"Me ei lähe jõuga sekkuma inimeste kogunemisvabadusse, aga me anname soovituse, et praegu ei oletegelikult aeg pidutsemiseks, ei ole aeg rahvarohkete kogunemiste jaoks," ütles Kiik. "On aeg käituda vastutustundlikult, et viiruse levik Eestis tõkestatud saaks."