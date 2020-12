VIDEO | Tanel Kiik: eesmärk on säilitada plaanilist arstiabi

"Harjumaa nakatumise näitajad jätkasid kasvutrendi, Harjumaa on Eesti kõige suurem maakond, elanike arvult üle kolmandiku Eestist, ehk siinne kiire kasvutrend tähendab, et tuli rakendada meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks. Loodame, et need aitavad, paari nädala jooksul saame selles veenduda," lausus Kiik.

Ta ütles, et üle Eesti on viiruse levik juba päris kõrge ja haiglas on Covid-19 haigusega peaaegu 400 inimest, seetõttu ei saa lasta viirusel edasi levida, sest järgmine samm oleks plaanilise haiglaravi laiaulatuslik piiramine ja see tooks probleeme kõigile raviteenuse vajajatele.

Kiik ütles, et senised piirangud on andnud efekti, tõusukiirus on laugem, aga ikkagi viirus levib ja nii jõuame järjest suuremate raskuste ette.

Kiik ütles, et 10. jaanuarini on kontaktõppele seatud piirang, erandiks 1.-4. klass, kui neil algab õppetöö varem. Mis aga saab alates 11. jaanuarist, selle kohta teeb valitsus hiljem otsuse.

Uute piirangute mõju näeme tema sõnul umbes kahe nädala pärast.