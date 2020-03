VIDEO | Tanel Kiik: eesmärk on hoida korraga intensiivravi vajavate inimeste arvu alla saja

Tanel Kiik tõdes, et täpseid prognoose ja hinnanguid, kui palju meil võiks kahe või kolme nädala pärast nakatunuid ja haiglaravi vajavaid inimesi olla, ei oska keegi anda.

“Meie eesmärk on see, et nakatunute arv, mis täna Eestis on mõõdetav sadades diagnoositute puhul — tõenäoliselt tegelikult on kõrgem —, jääks lähinädalatel pigem tuhandetessse, mitte et meil tekiks olukord, kus see kasvab kümne, kahekümne või enama tuhandeni, mis tähendaks väga suurt koormust haiglavõrgule, väga suurt täiendavat nakatumisohtu kõigile Eesti elanikele ja ettevõtetele, mis võib kaasa tuua suuri kahjusid nii tervishoiusüsteemile, majandusele kui ettevõtlusele,” rääkis Kiik.

“Ehk seni, kuni me suudame hoida diagnoositud nakatunute arvu sadade ja tuhandete juures ja ka peidetud nakatunute arvu samas suurusjärgus, võime öelda, et saame selle koroonaviiruse tõrje ja puhanguga Eestis hakkama,” selgitas Kiik

Kiige sõnul tuleb Eestil toime tulla ka siis, kui intensiivravi vajab korraga kuni tuhat inimest, nagu ütleb teaduskoja raporti kõige kurvem stsenaarium 20. aprilli kohta.

“Kõigi nende meetmete ja otsuste eesmärk on ära hoida selline stsenaarium, kus intensiivravi vajavate inimeste arv kasvaks korraga suurusjärgus üle 100 või 200 inimese. Eesmärk on see, et see oleks kindlasti alla selle. Seni on see vajadus olnud alla kümne. Hospidaliseeritute arv on pidevalt kasvanud, aga kõik nad ei vaja intensiivravi. Riik ja tervishoiussüsteem saavad olla rahul, kui me saame ära hoida sellise olukorra, kus intensiivravi vajab korraga üle 100 inimese, mis oleks väga suur koormus tervishoiusüsteemile,” rääkis Kiik.