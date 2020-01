VIDEO | Tanel Kiik: apteegireformi debatt tulebki parlamendis lõpuni vedada

“Igal parlamendiliikmel on võimalik välja tulla oma eelnõuga. Valitsus pole apteegireformis ühtegi eelnõud algatanud, aga nõustun, et debatt tulebki parlamendis lõpuni vedada,” ütles Tanel Kiik.

Ta selgitas, et kuigi murekohaks on seni olnud ravimite kättesaadavus maakohtades, on seal hoopis suurem osakaal proviisorapteekidel. Kiik ütles, et ministeerium töötab selle nimel, et ravimeid saavad inimesed kätte nii enne kui pärast 1. aprilli, mil peaks reform lõplikult jõustuma.