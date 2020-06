VIDEO | Tanel Kiik: antikehade kiirtestid on ülemüstifitseeritud teema

Tänasel pressikonverentsil sõnas Kiik, et ebakõlasid polnud mitte paar, vaid tunduvalt enam. Miks siis alles nüüd otsustati, et ta enam ametisse ei sobi?

"Keset kriisi lahendamist pole mõistlik minna juhte vahetama. Tekitab kaootilise olukorra. Väikeseid ebakõlasid mitme kuu jooksul kahjuks tulnud piisavalt."

Viimastel päevadel on meedias olnud palju juttu, et terviseamet on valitsuse otsusel kasutusele võtnud koroonaviiruse antikehade testid viisil, milleks need pole ette nähtud. Jutt käib valitsuserakonna Isamaa suurtoetajast ettevõtja Parvel Pruunsilla ning Tarvi Olbrei ja Alari Aho poolt mai alguses riigile kingitud 50 000 antikehade kiirtestist.

8. juunist võttis terviseamet kasutusele 5600 testi Tallinna sadamas ja lennujaamas.

Miks soovis valitsus, et need kasutusele võetaks, kui terviseamet leiab, et see pole mõistlik? "Antikehade kiirtestid on ülemüstifitseeritud teema," märkis Kiik. Ta lisas, et tasuta saadud testide äraviskamine pole mõistlik.

Intervjuus vastab Kiik ka sellele, kas Jürilo ametist kangutamine oli ennekõike EKRE initsiatiiv ning kuidas hakatakse nüüd uut juhti valima.