VIDEO | Täna kodust lahkunud eakas proua leiti lennusalga abiga

Alutagusel kadunuks jäänud naist otsisid tänase päeva vältel maastikul politseinikud, kohalikud külaelanikud ja kolm teenistuskoera. Samuti püüti prouat leida droonilennul. Kuna otsinguala oli suur, kaasati muuhulgas ka lennusalga meeskond.

Lennusalga kopteri kapten kirjeldas, et proua kadumise aja ja võimaliku liikumissuuna kohta oli olemas hea eelinfo, mis võimaldas lennusalga meeskonnal teha järeldusi, kust prouat ennekõike otsida olgugi, et maastik otsingupiirkonnas oli raske. “Leidsime abivajava proua umbes tunni möödudes ühe metsatuka servast heina seest, kuhu saime samas juhatada ka maastikul töötanud politseipatrullid. Nähes, ei naine liigutab ja tal on eluvaim sees, oli tunne väga hea,” kirjeldas lennusalga kopteri kapten. Naine oli ekseldes liikunud oma kodust mõne kilomeetri kaugusele juhuslikku metsatukka.

Kuna terviseprobleemidega naine oli pikka aega olnud maastikul, vaevas teda tõsine vedelikupuudus. Samuti oli ta näol ja kätel kriimustusi, mis tekkinud võsasel alal koduteed otsides. Kiirabi viis naise täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse.