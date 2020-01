VIDEO | Tallinnas sai ülekäigurada ületanud jalakäija autolt löögi

Sõiduauto Ford, mida juhtis 69-aastane mees, sõitis reguleerimata ülekäigurajal otsa jalakäijale, 23-aastasele naisele.

Naine sai viga ja viidi tervisekontrolliks haiglasse. Politsei selgitas, et 69-aastane autojuht oli kaine ja juhtimisõigusega. Juhtumi üksikasjade uurimiseks alustas politsei menetlust.

Olgugi, et selle avarii üksikasjad on veel täpsemalt selgitamisel, rõhutab politsei, et jalakäijad veenduks alati põhjalikult enne vöötrajale astumist, et lähistelt saabuvad sõidukid annaks neile teed.

Samamoodi peavad tähelepanelikud olema sõidukijuhid, et pööret tehes parasjagu keegi sõiduteed ületama asumas või seda juba ületamas ei ole.

Ülekäigurajale lähenedes, olgu jalakäija või sõidukijuht, tuleb mõlemal tähelepanelik olla ning hoog maha võtta selleks, et veenduda, kas tee on emmale-kummale läbimiseks vaba.