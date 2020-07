VIDEO | Tallinna vanalinnas peeti kinni inimestelt dokumente nõudnud libapolitseinik

Häirekeskus sai möödunud laupäeva õhtul teate kahtlasest heledates riietes ja nokamütsi kandvast mehest, kes võttis inimeste poole pöördudes taskust välja mobiiltelefoni, näitas seal ekraanil ilutsevat PPA vappi ja esitles end politseinikuna, märgib Põhja prefektuur oma Facebooki lehel.

"Vähemasti esialgu tundus, et mees ise usub tõsimeeli, et ongi politseinik. Oli ta ju isegi raadiosaatja vööle riputanud ja nõudis inimestelt telefoniga vehkides nende dokumente näha," kirjeldas politsei. "Õnneks tehti mehe asukoht päris vormikandjate poolt kiiresti selgeks ning juba õige pea said politseinikud „uue kolleegiga“ lähemalt tuttavaks, pidasid ta kinni ja toimetasid asjaolude väljaselgitamiseks jaoskonda."