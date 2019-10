VIDEO | Tallinna TV uudisklipis võõrtöölisena näidatud tumedanahaline mees osutus tuntud koreograafiks

Tallinna TV avaldas 10. oktoobril YouTube'i keskkonnas uudisloo valitsuse pressikonverentsist, mis räägib võõrtööjõust Eestis ja sellega kaasnevatest probleemidest. Loos saavad sõna siseminister Mart Helme ja justiitsminister Raivo Aeg. Reporteri teksti katteplaanides on valdavalt näha ehitajaid ja Wolti kullereid, kuid sinna on suures plaanis pandud ka kaks tumeda nahavärviga erariides meest.

Praeguseks on selgunud, et neist ühe puhul oli tegemist Tallinna Ülikoolis tudengeid õpetanud ja koos nendega esinenud koreograafi Rakesh Sukeshiga, keda kindlasti ei saa nimetada võõrtööliseks või ebaseadusliku tööjõu hulka kuuluvaks.

Tallinna TV uudistejuht Erki Berends selgitas Delfile, et antud loo katteplaanide puhul oli tegemist on kahetsusväärse kokkusattumusega. "Aga ma ei arva, et need oleks olnud kuidagi pahatahtlikult sinna pandud. Need olid lihtsalt juhuslikud inimesed, kes kõndisid tänaval," sõnas Berends.

"See on väga kahetsusväärne, et see nii läks ja me muidugi vabandame selle inimese ees, et ta taolisel moel meile kaadrisse sattus," sõnas Berends. Küsimusele, kas Tallinna TV kavatseb nimetatud videoloo katteplaanid ümber teha, vastas Berends jaatavalt. "Kindlasti me teeme seda." Kella 15.30 ajal andis Berends teada, et lugu on muudetud ja avaldatud.