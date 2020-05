VIDEO | Tallinna Tehnikaülikooli tulevane rektor Tiit Land: reitingud on olulised, ka ülikooli nähtavuse ja tudengi jaoks

Kindel soov on Landil rohkem teadlasi toetada ja kaasata ülikooli akadeemilisi töötajaid rohkem asutuse juhtimisse.

Eelmise aasta lõpus kooli mainet räsinud rahastamisskandaaliga kavatseb ta end küll kurssi viia, kuid uut auditit mitte teha. "Oleme saanud palju targemaks, et mida teha teisiti," sõnab ta ja ironiseerib Euroopa Komisjoni rahastuse keeruliste reeglite üle.

"Vastuolu ja paradoks, et kas teadlased tohivad teha tööd õhtul peale kuut ja nädalavahetusel ja kui teevad, siis selle eest ei tohi palka maksta, tuleb raha tagasi maksta," lausub Land.

"Reitingud on olulised, ka ülikooli nähtavuse ja tudengi jaoks," kommenteeris Land maailma ülikoolide edetabelis langenud TTÜ kohta. Enda suurimateks saavutusteks peab ta Tallinna Ülikooli rektorina just seda, et ülikool tõusis edetabelites ja reformid sai läbi viidud nii, et töötajad olid ka pärast neid rõõmsad.