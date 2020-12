VIDEO | Tallinna-Narva maanteel libisesid autod üksteisele otsa, peatasid mõneks ajaks liikluse

Õnnetus juhtus eile kella 22 ajal, kui autobussiga sõitnud juht kaotas sõiduki üle kontrolli ja libises vastu teepiiret. Seda märkas Volkswageniga sõitnud autojuht, kes võttis kohe ka hoo maha. Volkswagenile sõitis aga tagant sisse Audi A5.

Jõhvi politseijaoskonna vanemkomissar Pavel Reškin ütles venekeelsele Delfile, et inimesed õnneks viga ei saanud, kõik juhid olid kained ja omasid juhilube.

Politsei tuletab meelde, et talvise hooajaga on oht, et tee läheb jäässe või on libe, mistõttu tuleb ettevaatlikult sõita.

Maanteeameti teatel oli õnnetuse tõttu mõneks ajaks liiklus antud teelõigul raskendatud.