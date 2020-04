Kuigi Aas väitis, et Saaremaa protesti korraldaja korraldas Mullifestivali, pole see päris nii. Tegelikult rentis reformierakondlane Andres Tinno ruume festivali korraldamiseks.

Oluline on märkida, et terviseamet ei keelanud Saaremaal ei koroonaviiruse nakkuskoldeks muutunud võrkpallivõistluse ega Mullifestivali korraldamist. Küsimuse peale, kas Aas ei peaks hoopis terviseametit Tinno asemel esile tõstma, minister naeris ja lisas, et korraldaja on aktiivne inimene.

Alles eile avaldas teise koalitsioonierakonna, EKRE kõnetoru Uued Uudised postituse Tinnost, kus väidetakse, et Tinno valitsusevastane ässitustöö on ebasiiras ja kantud poliitilise ärategemise soovist.

Andres Tinno on ettevõtja ja Saaremaa valla volikogu liige.