VIDEO | Taavi Aas: praegu ei plaanita kiivri kasutamist elektritõukeratturitele kohustuslikuks teha

Liiklusseaduse muudatus, mis reguleerib elektritõukerataste kasutamist, on riigikogus arutlusel ja ootab Euroopa Liidu tasandil kooskõlastust. Aasa sõnul ei ole lähiajal elektritõukeratturitega juhtunud õnnetuste valguses plaanis muudatusi üle vaadata. "Seadusemuudatus reguleerib päris hästi tulevikus tõukerataste kasutamist. Loomulikult peab iga tõukeratta kasutaja tegema omaltpoolt kõik selleks, et õnnetusi vältida," sõnas ta.

Esmaspäeval juhtus Tartus traagiline õnnetus, kui kokku põrkasid elektritõukerattur ja kaubik. Kiivrita rattur hukkus sündmuskohal. Elektritõukerattaga sõites aga polegi kiivri kandmine kõigile kohustuslik ja ka liiklusseaduse muudatuse puhul on nõue, et kiiver peab olema alla 16-aastastel sõitjatel.

Aas selgitas, et selle kohustuse puhul on võetud eeskujuks reegleid, mis on seatud jalgratturitele. "Hetkel mina küll ei tea, et oleks arutlusel see, et teha kiivri kandmine kõigile kohustuslikuks.

Minister avaldas lootust, et kui riigikogu jälle kokku tuleb, saavad liiklusseaduse muudatused kehtestatud.