VIDEO | Taas Keskerakonna juhiks valitud Jüri Ratas: kindlasti pole see valitsus olnud kerge

Ratas rääkis ühiskonna sidusust puudutavale küsimusele vastates, et kui vaadata reitingud, mille kohaselt enamus kuid on koalitsioon populaarsem kui opositisoon, siis see näitab, et praegune valitsus on võimalikult lahjapõhjaline.

"Kindlasti pole see valitsus olnud kerge. Ei ühelegi partnerile. Meie väärtushinnangud ja teatud ideoloogilised seisukohad on erinevad, aga nii see peabki ju olema," rääkis Ratas.

Kui Rataselt küsiti konkreetselt Grigorjeva kõne kohta ning et kas peaminister on seal sisaldunud seisukohtadega nõus, siis vastas Ratas, et Keskerakond on viimased 20-25 aastat ühiskonna sidususest rääkinud.

"Kuidas ma saaksin teile siis täna, 22. augustil 2020 peale Keskerakonna 18. kongressi öelda, et ma seda enam ei toeta, mida me oleme viimased 25 aastat pidanud oluliseks," lisas Ratas.

Kuna tänasel kongressil tõid ka paljud partei juhtliikmedki välja EKRE karmi kõnepruuki ning mõistsid seda hukka, siis küsiti Rataselt, et kas ta ei tunne end selles osas ebamugavalt.

"Ma tunnen ennast väga hästi, sest Keskerakond on vaba erakond ja demokraatlik erakond. Kui kõik laulaksid ühte salmi ja ühte viisi, siis see ei viiks Keskerakonda enam edasi," vastas Ratas.

