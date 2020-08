VIDEO | Sveta Grigorjeva: Eesti on väga kaugel riigist, kus müüjatüdrukust võib saada peaminister. Eriti, kui nimeks on Maša, Vera või Sveta

Allpool on avaldatud Grigorjeva kõne täismahus:

Kui minult 13 aastat tagasi - pärast keskkooli lõpetamist - küsiti, kelleks ma mõtlen saada, vastasin veidi ülemeelikult: "Eesti esimeseks naispresidendiks". Isegi, kui see poleks olnud nali - nagu me täna teame, esimeseks ma enam ei saaks. Austatud Kersti Kaljulaid, te jõudsite minust ette.

Suurelt unistamist kipume seostama esmalt küll lapsepõlveeaga. Ehkki, selleta poleks pea 30 aastat tagasi siinmail omariiklust samuti võib-olla sündinud. Vaadates vabariigi lapsena, vaadates tänast Eestit, on mul aga ometigi tunne, et suurelt unistamise ülemeelikust on võimaldatud vaid teatud osale siin elavast rahvast.

Täna teie ees, sellisel üritusel, presidendi vastuvõtul roosiaias, on kõnelemas lihttööliste, eesti-vene segaperekonnast naisterahvas, on juba väikestviisi ime. On pigem erand. Ja me kõik vist teame, mida erandid kipuvad kinnitama.

Ameerika kirjanik ja luuletaja Audre Lorde on öelnud: „Sinu vaikimine ei kaitse sind.“

Sedasi kutsus ta üles osutama tähelepanu ühiskonna teatud rühmade poolt kogetavale ajalooliselt kujunenud ebaõiglusele, mõista andes, et kuigi rääkimine võib kujuneda ohtlikuks, ei taga vaikimine samuti kaitset.

Sestap olen täna mina siin, esmalt vastamas Audre kunagisele üleskutsele, murdmas oma vaikust teadmisega, et mind võib oodata nii poliitiline tagakiusamine, nii tänaste kui tulevaste töölepingute ülesütlemised, aga ehk isegi kohtukutse. See on tänapäeva nõudliku, kohati vihast häält tegeva naiste reaalsus.

Ometigi - ei saa mitte vaiki olla.

” Ma olen eestlane, kes ei valiks endiselt erakonda, mis oma 17-aastase valitsustegevuse – või õiglasem oleks öelda, tegemata jätmistega – on omajagu sillutanud teed tänastele populistidele.

Üks päev ärkasin riiki, kus sõna oli antud minust paarkümmend aastat vanemate majanduslikult kindlustatud ja end puhastverd eestlasteks pidavatele meesterahvastele. Ja üks hetk ma leidsin ennast riigist, mille tänane koalitsioon tegeleb päevast-päeva muuhulgas naiste, noorte, vähemuste, välistudengite, võõrtööliste ja kohalike tööandjate alandamisega. Ma leidsin end riigist, mille tänane koalitsioon juurutab jõuliselt arvamust, et vaba riik ja vabaks inimeseks olemine on võimalik vaid teatud mõtlemise, rahvuse, rassi, usutunnistuse ja seksuaalse sättumuse arvelt.