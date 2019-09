VIDEO | Sven Sester: 50 miljonit miinust ei ole midagi sellist, et me peaksime pea liiva alla panema

Sesteri sõnul ei ole 50 miljonit, mille ulatuses tuleb tuleval aastal riigieelarves kokkuhoiukohti leida, midagi drastilist.

"Ma võin teile öelda, varasemast ajast rahandusministri aegadest ma mäletan, et on olnud aegu, kus on sadu miljoneid miinus olnud. See 50 miljonit ei ole midagi sellist, et me peaksime pea liiva alla panema," ütles ta.

Kärbete kohta ütles Sester, et praegu on riik olukorras, kus ei saa niivõrd palju raha tuleviku majandusse investeerida, kui tahaks.

"Majanduskasv on ühelt poolt lubanud meile aegade jooksul paremaid aegu, aga nii imelik, kui see ka ei ole, kui on parem majanduskasv, siis see tähendab seda, et riik peab mingil määral majandust jahutama," ütles ta.

Sesteri sõnul paneb valitsus lähinädalatel eelarve kokku. "Kui me vaatame eelarve lõplikke tulemusi, milliseks on kujunenud meie tulubaas, millised on meie kulud on olnud, siis on täpselt olnud selline, nagu me oleme arvestanud. Mingil hetkel oli riigil vajadus majandust stimuleerida, praegusel hetkel on pigem olnud see aeg, kus riik on võtnud raha n-ö majandusest natuke rohkem välja, kui võib-olla isegi eeldati alguses," sõnas ta.