VIDEO | Suure meteoori tolmujälg jäädvustati taevakaameraga

"Boliidi kahjuks pildile saada ei õnnestunud, sest taevas oli selle langemise ajal veel liiga hele. Küll aga jäi piltidele boliidi jälg, mis ilmus taevasse 20.37 ja püsis umbes tund aega, kolmveerand kümneni, misjärel hajus," selgitas Tuvikene. Ta lisas, et nähtus ise kestis alla minuti.

Lüllemäe kogutaevakaamera pildistab kogu nähtavat taevast õhtuse ja hommikuse hämariku ajal üks kord minutis ning öösel pimeda taevaga teeb kaheminutilise säritusega pilte. Video on kokku pandud kogu öö jooksul kogutud piltidest.

Vaata pildilt, missugune oli boliidi jälg kell 21.05, kui seda oli kaamerast kõige kontrastsemalt näha.

Boliit Lüllemäe kohal. Taavi Tuvikene

Kogutaevakaamera piltidel on põhjasuund ülal, lõuna all, ida vasakul ja lääs paremal. Boliidi jälg on hele viirg, mis kulgeb lõunast loodesse, pildil ülalt paremale alla, niiöelda kella nelja suunas. Hele objekt lõunas silmapiiri kohal on Kuu. Videol on näha, kuidas boliidi jälg tuleb nähtavale ja tõuseb veidi kõrgemale, enne kui hajub.

"Boliidi põhjustanud meteoorkeha põles suure tõenäosusega täielikult ära," rääkis Tuvikene. Kui suur taevakeha võis olla, Tuvikene ei tea, Suuruse ja kaalu kohta ei oska hinnanguid anda, see paraku ei kuulu minu kompetentsi.

Boliiti märgati Lääne-Eestist, Lätist ja Lõuna-Eestist. Üks Delfi lugeja teatas, et nägi taevakeha 20.55 Lääne-Virumaal Edru külas. "Algul tuli kollane jutt ja siis lähemale jõudes käis sähvatus. Hetkeks oli näha suurt helekollast kera," kirjeldas ta.

Augusti lõpus jäi sarnane vaatepilt Delfi fotograafi pardakaamerasse Kuusalu kandis. Küll aga polnud siis tegemist nii heleda taevakehaga.