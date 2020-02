VIDEO | Sünnitusele kiirustanud pereisa: vabandan kõikide kaasliiklejate ees

"Soovin vabandada kaasliiklejate ees, et sellise eluohtliku olukorra maanteel tekitasin. Aga see olukord oli hetkel selline nagu ta oli," rääkis perepea.

Kuusk kirjeldas ka olukorda sellest hetkest, kui politsei vilkureid nägi.

"Ütlesin, et vabandage, mul elukaaslane sünnitab praegu. Politsei ütles, et selle jaoks on kiirabi ja teie ei pea nii kiiresti sõitma," kirjeldas Kuusk lühikest dialoogi.

Politseiautos sai Kuusk uue kõne oma paanikas pojalt, kes ütles, et pea juba paistab. "Ütlesin, et kallikene, ma ei saa tulla. Politsei pidas mind kinni."

Mis ta järgmine kord säärases olukorras teeks ja mis sai dramaatilisel päeval sündinud poja nimeks, vaata juba videost.

Politsei esindaja selgitas kohtus, et liiklusrikkumine sai selgelt tuvastatud ja eriolukordades ei ole seadusest tulenevalt ka kellelgi mingeid eriõigusi. Siiski möönis politsei, et patrull võinuks perepeal aidata turvaliselt ja kiirelt koju minna ning menetlustoimingutega peale sünnitamist jätkata.

Politsei taotles juba jaanuaris seetõttu ka trahvi tühistamist ja täna kohus selle ka rahuldas. Politsei pidas vajalikuks ka Kuuse ees vabandada.

Rait Kuusk sai kohtus õiguse 13.02.2020 Foto: Andres Putting