VIDEO | Sotside juhiks kandideeriv Riina Sikkut: sotsiaaldemokraatia on kaotamas kandepinda Euroopas

"See on tõesti väga tihti esitatud küsimus ja me võime arutleda selle üle, kas kommunikatsioonis on midagi valesti tehtud, kas poliitikas on midagi valesti, aga see tegelikult pole praegu oluline. Sotsiaaldemokraatia kaotab kandepinda suures osas Euroopas ja mingil määral paratamatu. Mida võtta ette tulevikus? See loob tegelikult hoolivama ühiskonna," vastas Sikkut, kui temalt uuriti, milliseid vigu on sotsiaaldemokraadid oma juhtimises teinud, et kaotati kohti riigikogus.

Sikkut arvas, et tema peamine argument kandideerimaks Indrek Saare ja Lauri Läänemetsa vastu seisneb selles, et erakonnale on vaja värskust ning uut hingamist - mõlemad teised kandidaadid on olnud pikaaegsed sotsiaaldemokraadid.

Sikkut nõustus Indrek Saarega, et alkoholiaktsiiside osas on mindi liiga kaugele. "Tagantjärgi targana võib muidugi öelda, et oleks võinud neid aeglasemalt tõsta," sõnas ta.

Sikkut tõi varakult välja endale olulised teemad kandideerimisel - taastuvenergiale 100% üleminemine ning 12-klassilisele haridusmudelile kohustuslik üleminek. "Alates 1993. aastast on meie keskmine eluiga pikenenud, infot on aina rohkem, kas me tõesti arvame, et põhiharidusega inimene suudab ka 40 aasta pärast tööturul väärilise palgaga tööd leida?" küsis Sikkut.

Lõpetuseks päris Delfi Sikkutilt, et miks tema on parem kandidaat kui juba ammu erakonna juhiks kandideerida soovinud Indrek Saar. "Ma arvan, et ma olen kaasaaegne juht," lõpetas ta.