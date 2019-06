VIDEO | Sotside esimehetoolist ilma jäänud Lauri Läänemets: sotsiaaldemokraatidel on palju olulisemat teha, kui EKREga vastandumine

"Küsimus oli sõnumis: lisaks inimeste põhiõiguste ja -vabaduste eest seismisele peab sotside agendas olema võtlus ebavõrdsuse vastu ja tööinimese eest. Ma arvan, et see (minu - toim.) tulemus näitas, et erakonna liikmed tahavad seda - ja et ka ühiskond ootab seda.

Läänemets avaldas lootust, et nii tema kui ka esimeheks kandideerinud Riina Sikkut valitakse erakonna juhatusse.

"Küsimus on selles, et peame põhiõiguste eest seisma, aga see ei tohi ainult välja näha, nagu EKREle vastandumine," leidsis Läänemets. "Sotsiaaldemokraatidel on palju olulisemaid asju, mida teha. Need olulisemad asjad on inimeste mured. Kui need lahendada, siis väheneb ka inimeste toetus. Mitte tegeleda tagajärjega, vaid põhjusega."

Selleks, et erakonna toetus tõuseks, on vaja Läänemetsa sõnul teha tööd. "Teine asi, mida peame tegema, on tagasi rohujuure tasandile minemine," kinnitas ta. Läänemets nentis, et erakond peaks hoolitseama, et liikmeid oleks väga erinevate ühiskonnagruppide seas.

"Näiteks kui tahame seista kõigi Eesti bussijuhtide eest, peavad meil erakonnas olema need bussijuhis," tõi Läänemets näite. "Ja need bussijuhid peavad olema ka laua taga, kus need otsused tehakse."

Läänemets usub, et teeb esimeheks valitud Saarega koostööd edasigi.