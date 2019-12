VIDEO | Sotsid ja Rohelised vilistasid Deniss Boroditši bussiüritusel välja

"Loomulikult on tervitatav uute keskkonnasõbralike busside tulek Tallinna tänavatele. See aga ei tee tasa süsteemset tegematajätmist pealinna ühistranspordis. Bussijuhtide palgad on madalad, liinivõrk korrastamata ja ühistranspordi kasutajate osakaal väheneb juba mitmendat aastat. Täna toimunud värvilise bussi esitlus oli vaid suitsukate peitmaks tegeliku kriisi ulatust Tallinna ühistranspordis," ütles roheliste juhatuse liige Joonas Laks.

Värske sots Raimond Kaljulaid märkis: "Olgem ausad, Tallinna linnatranspordi juhi Deniss Boroditši ametisse saamine ei näinud väga aus välja. Valiku teinud nõukogu koosneb keskerakondlastest. Pole ka üldse üllatus, et heale palgale aidatud Boroditš hääletab linnavolikogus koos keskerakondlastega. Sellist, isegi kui vaid näilist, korruptsiooni ei või taluda. Täna on kannatajaks ikkagi linlased, kes ootavad kvaliteetsemat ühistransporti."

Tallinna Linnatranspordi AS teatas täna, et ostab 27 miljoni euro eest uusi busse. Soetatakse 100 gaasibussi. Esimesed uued keskkonnasõbralikud gaasibussid jõuavad Tallinnasse ja asuvad sõitjaid teenindama 2020 aasta suvel. Kõikide uute busside lisamisel ettevõtte bussiparki väheneb ettevõtte bussipargi keskmine vanus mitme aasta võrra.