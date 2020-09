VIDEO | Sotsiaalminister Tanel Kiik: on pidusid, kus on nakatunud kõik külalised

Tänase seisuga kerkis Eesti nakkuskordaja - viimase 14 päeva jooksul nakatunute arv 100 000 elaniku kohta - üle 25.

Möödunud nädalal leppis Eesti kokku Soome ja Leeduga, et 25 võiks olla nakatumiskordaja piir, millest üle minnes hakatakse reisijatele piiranguid kehtestama.

Tänase seisuga ei ole Leedu ega Soome veel Eestile piiranguid kehtestanud.

"Ma olen juba tegelikult täna kirjutanud oma ametikaaslasele, Soome terviseministrile, kirjeldanud Eesti olukorda," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Annan endast parima, et Eesti inimeste liikumisvabadus baltimaades, Leedu vahel, Eesti vahel, samamoodi ka põhjamaadega - Soome, Rootsi suunal - jätkuks."

Kas järjest kasvav nakatumiskordaja võib millalgi päädida uue eriolukorra väljakuulutamisega? Seda üritatakse Kiige hinnangul igal juhul vältida.

"Loodan väga, et sel sügisel ja talvel sellist olukorda ei teki," ütles Kiik. "Meie eesmärk on ju saada viiruse levik kontrolli alla olemasolevate seaduslike võimaluste raames. selles muudeti kevadel teatavasti nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust, selleks, et anda suurem roll ja võimalus Terviseametile."

Lisaks sellele, et inimesed ei tohi rikkuda isolatsiooninõudeid ning peaksid teistega distantsi hoidma, palus Kiik inimestel kaaluda ka erapidude korraldamisest hoidumist.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et märkimisväärsed nakkusallikad on erapeod, mille osas riik otseselt piiranguid kehtestada ei saa.

"Me teame, et väga paljud kolded on alguse saanud just väikesematest koosviibimistest, sünnipäevadest," ütles Kiik. "On pidusid, kus on nakatunud kõik peoosalised. See on mõttekoht meile kõigile, et kas selliseid üritusi hetkel on vaja teha ja kui neid teha, siis tuleb tõesti tagada nii hajutatus kui see, et peol ei viibiks haigussümptomitega inimesi kui välismaalt saabunud inimesi."

HOIA telefonirakendust laaditakse alla järjest rohkem

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles pressikonverentsil, et HOIA rakendus on tänaseks rohkem kui 112 000 inimese telefonis. Kiige sõnul võiks see arv küündida vähemalt 30 protsendini Eesti elanikkonnast. Haigeks on end rakenduse vahendusel märkinud 41 inimest.