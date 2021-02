VIDEO | Sotsiaalministeerium hakkab Sputniku vaktsiini soovijaid ümber veenma

"Kindlasti loodame, et see aitab mõnevõrra inimesi veenda, et need vaktsiinid, mis on Euroopas müügiloa saanud, erinevad hinnangud ja uuringud läbinud – need on mõistlikud, efektiivsed, usaldusväärsed ja ohutud. Ei ole mingit põhjust hakata otsima alternatiive väljaspool neid, mida täna riik pakub inimestele tasuta," lausus Kiik.

Kiik rääkis, et teavituskampaaniaga plaanitakse jõuda venekeelsete elanikeni erinevate Eesti meediaagentuuride kaudu, aga ka tuntud ja tunnustatud vene emakeelega kõneisikute kaudu.

Vene keelt kõnelevate patsientide hulgas on neid, kes keelduvad Eestis pakutavatest koroonavaktsiinidest, soovides nende asemel Venemaal toodetud Sputniku vaktsiini.

"Paljud siinsed inimesed soovivad end vaktsineerida Vene Sputnik V-ga," rääkis Narva perearstikeskuse arst Valentina Mišenkova.

Mišenkova toob narvalaste keeldumise põhjusena välja Vene inforuumis viibimise. "Venemaa televisioon ei räägi alati teiste vaktsiinide kohta tõde," sõnas Mišenkova. Ta lisas, et Vene meedias räägitakse teiste vaktsiinide puudustest, kõrvaltoimetest ja see mõjutab inimeste soove.