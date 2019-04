VIDEO | Sotsiaaldemokraatide esimehe kohale tõotab tulla kibe konkurents. Indrek Saar veel kandideerimist ei kinnita

Täna kinnitas esimeheks kandideerimise erakonna praegune juhatuse liige ja omavalitsuskogu esimees Lauri Läänemets. Saare sõnul kandideerivad aga arvatavasti ka Sven Mikser, Katri Raik, Riina Sikkut ja Marina Kaljurand. Sotsiaaldemokraadid valivad uue esimehe 9. juunil toimuval üldkogul.

Saar ütles, et otsuse langetab ta lähiajal ja tema kandideerimise juures saab kaalukeeleks erakonna nägemus, millist juhti on vaja, et oma väärtusi edasi kanda ja partei madalaseisust välja tuua.

Ministri hinnangul on sotsiaaldemokraate lähiaastatel vaja rohkem kui kunagi varem, sest nemad seisavad ühiskonnas tasakaalu, sõbralikkuse ja hoolivuse eest. "Vaadates praeguseid närvilisi aegu, siis ma arvan, et neid väärtusi on väga vaja esindada. Selleks, et neid hästi esindada, peavad sotsiaaldemokraadid tegema järeldusi sellest, mida valijad on meile viimastel valimistel öelnud," ütles Saar.

Saare sõnul peaks sotsiaaldemokraatide uus esimees juhtima tähelepanu sellele, et ühiskond on edukas, kui võimalikult paljudel on võrdsed võimalused eneseteostuseks ja igapäevaeluga toimetulekuks. Samuti on erakonna eesotsas vaja juhtimiskogemust ning hästi tunda oma erakonda ja inimesi.