VIDEO | Sotsiaaldemokraadid otsustasid toetada abieluvõrdsust ja vastavasisulist petitsiooni

Kuigi otsus oli lõpuks üksmeelne, võttis ühise seisukoha kujundamine erakonna juhi Indrek Saare sõnul aega.

"Kuna meil on erakonnas nii neid, kes arvavad, et abieluvõrdsus on tänasel päeval vaja kehtestada, kui ka neid, kes arvavad, et järgmine samm peaks olema kooseluseaduse rakendusaktid, siis tuli see teema omavahel põhjalikult läbi rääkida," ütles Saar.

Nüüd kutsuvad sotsiaaldemokraadid inimesi üles allkirjastama Roheliste erakonna algatatud abieluvõrdsuse petitsiooni.

"Arvestades, kui paljud inimesed on läbi selle petitsiooni allkirja andnud, siis me eeldame, et riigikogus koalitsioonierakonnad tagavad selle, et see petitsioon jõuab ka aruteluks suurde saali, et kogu riigikogu liikmed saavad võtta kõik seisukoha, ehk siis temast saab seaduseelnõu," ütles erakonna juht Indrek Saar Delfile. "See muuhulgas on ka see, mida valitsusliit ise oma koalitsioonileppes on öelnud, et kui petitsioon saab üle 25 000 allkirja, siis ta peaks saama seaduseelnõuks."

Indrek Saar ei soovinud avaldada, kas ja kui palju raha erakond abielureferendumile eelnevasse kampaaniasse panustab. "Selle raha kokku kuhjamisega on nagunii üks suur küsimärk, et kui seda teevad poliitilised erakonnad, kas see on siis kõigi reeglitega kooskõlas," ütles Saar.