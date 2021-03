VIDEO | Soome politsei pidas kinni koroonatestist keeldunud eestlanna. Eestlanna võrdleb juhtunut vägistamisega

26. veebruaril teatas Soome rahvusringhääling Yle, et Iisalmi linna joogasaalis on avastatud koroonakolle. Stuudiot vahemikus 20.-23. veebruar külastanutel paluti endast koheselt koroonaviiruse teavitusliinile märku anda, et viiruse levikut piirata ja võimalikke nakatunuid testida.

MS Studio joogasaali eestlasest omanik keeldus. Selle asemel sõitis ta enda sõnul lapsega maale, kus lubas karantiini pidada. Ta eiras korduvalt Soome terviseameti kutseid testima tulla.

"Laupäeval (27.02 - toim) helistas mulle üks poluvernik mahvalda, kes on saanud oma auahnuses tervisekaitse koroona kõrgemaks pealikuks ja teenib kenasti kannuseid nagu Irja Lutsar. Hakkas terroriseerima mind koheselt testimise asjus, saatsin ta seenele, et olen oma karantiinis ära ja siis lähen," kirjeldab ta Facebooki postituses üht telefonivestlust terviseameti töötajaga.

Eestlanna alavääristav hoiak terviseameti töötaja suhtes pole juhuslik. Ta on korduvalt jaganud sotsiaalmeedias nüüdismeditsiini- ja koroonavastaseid seisukohti ning on vandenõugrupi "Maskide, QR koodide, immuunpasside ja kiipide vaba ning eluterve Eesti" aktiivne liige.

Muuhulgas oli ta kindel, et ei saa koroonapositiivne olla, kuna tarbis vahistamisele eelnevalt terve nädal "profülaktika mõttes" MMS-i. MMS-i nime all tuntakse ohtlikku kloorioksiidil põhinevat lahust, mis kogus alternatiivmeditsiini gruppides aastate eest populaarsust uue "imeravimina".

Pärast mitut luhtunud katset naisterahvast Covid-19 testile kutsuda, teavitas terviseamet eestlasest Ida-Soome politseijaoskonda. 1. märtsil pidas politsei eestlanna tema kodus kinni ning viis Iisalmi haiglasse testimisele.

Naise enda sõnul keeldus ta testimisele minemast, kuna põeb vere hüübimissüsteemi häire käes, mille tulemusel jookseb ta iga väiksemagi verejooksu peale verest tühjaks. Enda arreteerimist kirjeldab ta jõhkra vägivallatsemisena.

"Nad murdsid mind elutoas diivanile, kaks täismeest kasutasid ühe õblukese naisterahva kallal toorest jõudu. Kodus, mu 11-aastase tütre silmade all! Mind lihtsalt lohistati pollarite autosse ja viidi vägistamisoperatsioonile ehk testi tegemisele.