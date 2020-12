VIDEO | Sooäär läheb riigikokku. Tunnetelõõsas kulgenud ametivannet üritati mitu korda eetrist maha võtta

Sooäär on korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud keskerakondlase Kalev Kallo asendusliige. Pärast tema taandumist tekkiski tall võimalus riigikogu liikmeks hakata. Suvest on Sooäär töötanud välisministeeriumi äridiplomaatia büroos.

Pärast nädalast mõtlemisaega teatas Sooäär täna riigikogus ametivande andmisel, et on otsustanud tulla saadikuks ja jätta diplomaaditöö. Veel täna hommikul ütles ta, et võib ka riigikogu ees seistes mandaadist loobuda.

Sooäär pidas enne vande andmist kõne, mida saatsid mitmete saadikute hõiked, et ta lõpetaks. Teda manitses ka riigikogu esimees Henn Põlluaas, kes lülitas korduvalt tal mikrofoni välja. Põlluaasa sõnul ei ole töö- ja kodukorraseaduse järgi ette nähtud nii pikalt ametivande eel kõnet pidada, ent Sooäär ütles, et tal on õigus oma mõtted lõpuni väljendada.

Kaalukas otsus

Sooääre otsus võib suuresti mõjutada abielureferendumi hääletust. Riigikogu kodukorra seaduse järgi on abielureferendumi vastuvõtmiseks vaja poolthäälteenamust.

Kui opositsioonil on vastu hääletamiseks kokku 45 häält ning nendega liituvad isamaalased Siim Kiisler, Üllar Saaremäe ja Viktoria Ladõnsakaja-Kubits, on vastu hääletajatel 48 häält. Usutluses Maalehele ütles isamaalane Mihhail Lotman, et ta ei ole põhimõtteliselt referendumite vastane, aga selle küsimuse poolt ta küll ei saa hääletada.

Koos Lotmani vastuhäälega oleks referendumi vastastel 49 häält. Riigikogus arvutatakse, et kuiSooäär peaks olema ka referendumi vastu, siis on vastastel 50 häält, mis teeb olukorra kriitiliseks.