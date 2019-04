VIDEO | Siseministrikandidaat Mart Helme: mul ei ole nimekirja inimestest, keda ma tahan hakata vallandama

"Kohtumisel kantsleriga kantsler ütles, et ministeeriumis on tunda ärevust ja ma ütlesin talle, et ärevuseks puudub igasugune põhjus, mul ei ole ühtegi nime ega nimekirja inimestest, keda ma tahan hakata vallandama," kinnitas Helme. Küll aga hakatakse koos üle vaatama inimeste tegevusvaldkondi ja ministeeriumi ülesehitust ning teatud struktuurilised muudatused ja inimeste tööülesannete muutmine pole välistatud.

EKRE retoorika kohta, mis presidendiga samuti oli kõne all, ütles Helme, et parteil on "mõningaid raskusi opositsioonist välja tulemisega". "Me oleme nii harjunud sellega, et meil on vaja ainult laskemoona, et tulistada," sõnas Helme. "Nüüd me peame hakkama natuke võib-olla vaatama ka selle pilguga ringi, et võib-olla tuleb laskemoona koguda hoopiski riigijuhtimiseks ja mitte oponentide pihta tulistamiseks," lisas ta.

Küsimusele, kas kõne all oli ka ettevõtlusministri kandidaadi Marti Kuusiku auto roolis 4. märtsi hommikul alkoholi jääknähtudega vahelejäämist, vastas Helme, et Kuusiku nime ei mainitud ja seda teemat ei puudutatud. Helme ise aga leidis, et tegemist oli piiripealse juhtumiga ja karistus Kuusikule oli leebe. "Anname inimesele võimaluse ennast teostada," ütles Helme. Ta kinnitas ka, et Kuusik informeeris teda juhtunust enne ministrikandidaadiks saamist.

Üks Helme prioriteete siseministrina saab olema politseinike ja päästjate palkade tõstmine ning järelkasvu eest hoolitsemine. "Need on väga tõsised probleemid ja nendega tuleb rinda pistma hakata kohe," rõhutas Helme. "Kui me täna ei hakka nende asjadega tegelema kohe, nende inimeste ja rahade leidmisega, siis me kahe-kolme aasta pärast oleme väga kehvas olukorras," lisas ta.

Helme hakkab ühes majas tööle Isamaa liikmest rahvastikuministri Riina Solmaniga ja Helme sõnul on väga selgelt ära jagatud valdkonnad, kes millega tegeleb. "Rahvastiku teemad jäävad Riina Solmanile, ka integratsiooni teemad sealhulgas, aga kõik mis puutub immigratsiooni ja rände valdkonda, see jääb ikkagi siseministrile," ütles Helme.

Tulevane siseminister rõhutas, et on alusetu hirmutamine, nagu sooviks EKRE ehitada Eesti ümber mingisuguse müüri. "Me kavatseme tekitada olukorra, et renditööjõudu ja illegaalset tööjõudu mõnede teiste Euroopa Liidu riikide kaudu ei tule, nii et Eestile makse ei laeku ja meil sisuliselt kontroll selle üle puudub," rääkis Helme.