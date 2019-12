VIDEO | Siseministri vägivaldne minevik pakub rahvastikuministrile parasjagu nalja

Taavi Rõivas märkis Mart Helmele küsimust esitades, et Helme läheb igale küsimusele vastates üha närvilisemaks ja sellise närvikavaga inimese viibimine valitsuse julgeolekukomisjonis võimalike kriiside korral tekitab Rõivasele muret.

Helme ütles aga vastuseks, et see ei ole mitte närvikavast, vaid kirest. "Ja see on ka nooruspõlves ka väga hästi välja löönud, kui olen olnud väga tubli kakleja ja paljudele inimestele peksa andnud. Ärge minu närvikavas kõhelge ja kahelge, see on tugev," ütles Helme.