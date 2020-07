VIDEO | Siseministeerium tahab krüpteeritud sõnumirakendustesse tagaust. USA-l pole see viie aasta jooksul õnnestunud

“Ega me ei tea veel, kuidas plaanime seda teha,” nentis siseminister Mart Helme. “Kuritegevus kolib üha rohkem internetti ja kasutab väga kavalaid krüpteerimismeetodeid. Igatahes on sellest ajast, kui mina läksin siseministeeriumisse, olnud päevakorras, et küberkuritegevus areneb seitsme penikoorma saabastega. Kui me ei tee seadusandluses muudatusi, ei anna korrakaitsjatele rohkem õigusi, siis jääme ühel hetkel nii maha, et kurjategijad sõidavad meist nagu autoga jalakäijast mööda,” selgitas Helme.

USA, Suurbritannia ja Austraalia on juba aastaid üritanud samamoodi tagauksi erinevatesse sõnumirakendustesse küsinud. Seni pole neil edu olnud. USA

USA uudisteportaal TechXplore kirjutas juuni lõpus, kuidas vabariiklased sihivad taas ühe eelnõuga Facebooki, Apple’it ning teisi tehnoloogiaettevõtteid. Eelnõu tähendaks ametivõimude ligipääsu krüpteeritud sõnumitele. Facebook ning teised ettevõtted toovad välja olulise turvariski, mis säärase ligipääsuga aga kaasneks - kui “uks” avatakse võimudele, võivad ka kurjategijad hakata seda enda kasuks kasutama.

Helme nentis, et see on tõesti probleem. ““Tuleb luua juriidilised ja tehnoloogilised lahendused, et seda ohtu vältida. See tähendab, et võib olla palju rohkem riiki ja palju vähem internetivabadusi,” ütles ta. Lisaks rõhutas minister, et tagaukse avamisega ei taheta võtta kodanikelt õigusi, seda tahetakse kasutada vaid kurjategijate peatamiseks.