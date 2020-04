VIDEO | "Siin on palju ohutum kui Jaapanis." Paljud välismaalased otsustasid karantiini ajaks Eestisse jääda

Kuigi suurem osa inimesi naaseb kriisi ajal riikidesse, kus nad on kodanikud, on siiski hulk neid, kes veedavad karantiini võõrsil. Selle video kangelased on just sellise valik teinud.