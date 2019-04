VIDEO | Siim Kallas: Reformierakonna suurim viga oli valimiste võitmine ja seda suurelt

Karoliina Vasli toimetaja RUS 59

Täna riigikogu aseesimeheks valitud Siim Kallas (Reformierakond) ütles Delfile, et kuigi Keskerakonna, Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna koalitsiooni sünd on ilmne, on poliitika täis üllatusi ning probleeme võib hakata tekkima hiljem. Oma koduerakonna suurimaks veaks nimetas Kallas valimiste suurelt võitmist.