VIDEO | Seireuuring: Eestis on hetkel ligikaudu 1400 täiskasvanut, kel koroonaviirus. Haiguse levik on hästi kontrolli all

Uuringus testiti ja täiendavalt küsitleti nädala jooksul juhuvalimi alusel üle Eesti kokku 2007 täisealist elanikku, kelle hulgast tuvastati kolm COVID-19 positiivset. Tulemuste põhjal saab teha üldistatud järelduse, et hinnanguliselt on hetkel riigis ligikaudu 1400 täisealist COVID-19 positiivset elanikku ning viiruse levik hästi kontrolli all.

"Eesti on seni olnud koroonaviiruse testide arvu poolest väga eeskujulik. Seireuuring annab meile veelgi parema võimaluse vaadelda viiruse levikut laiahaardeliselt terves riigis ning jälgida piirangute leevendamise mõju selle edasisele ulatusele lähimatel nädalatel ja kuudel. Kuna viirus on väga nakkav, siis on selle leviku seiramine kõigi piirangute leevendamisel ja ettevaatusmeetmete kasutamisel võtmetähtsusega," lausus peaminister Jüri Ratas.

Peaminister tunnustas Tartu Ülikooli olulise teadusliku panuse andmise eest meie riiki tabanud kriisi lahendamisel. "Ma tänan ka kõiki vabatahtlikult küsitluses ja testimises osalenud inimesi, kes aitavad oma osalusega kogu Eestil viirusega paremini toime tulla. Tegu on olulise tööriistaga, mis aitab meil valmistuda haiguse uueks laineks, et saaksime sellele vajadusel võimalikult kiirelt reageerida."

"Uuringu tulemused annavad kindluse, et hetkel on nakatumine Eestis väike ja piirangute leevendamine on põhjendatud. Planeerime oma uuringu järgmisi etappe nii, et saaksime piirangute leevendamise mõju hinnata pikema perioodi vältel. See on oluline, et saaksime võimalikult varakult tuvastada haiguspuhangu teise laine teket," ütles Tartu Ülikooli professor Ruth Kalda.

Kolmest tuvastatud nakatunust kahel olid varem esinenud kergemad sümptomid ja ühel puudusid haigusele viitavad sümptomid täielikult. Ühel kolmest nakatunust oli enne uuringu läbiviimist COVID-19 diagnoositud. Kõik kolm kajastuvad jooksvalt riiklikus statistikas.

Tänase seisuga on Eestis kokku tehtud 57 423 esmast testi, nendest 1 711 ehk 3 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

